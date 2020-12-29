ارتفاع المكرونة والجمبري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 60 و75 جنيهًا، كما تراجع سعر كيلو الجمبري 20 جنيهًا، ليتراوح بين 300 جنيه و350 جنيهًا.
واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 16 و19 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130 جنيهًا
وسجل سعر كيلو السمك البوري، اليوم، بين 38 و42 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
وبلغ سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و100 جنيه، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا.
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