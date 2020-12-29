بنك المشرق مصر يخفض الفائدة 1% على الشهادة ذات آجال 3 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:
قررت لجنة الأصول والخصوم (المسؤولة عن تحديد سعر الفائدة) في بنك المشرق مصر خفض الفائدة 1% على الشهادة ذات آجال 3 سنوات وذلك تماشيًا مع توجهات البنوك بخفض الفائدة والأسعار القائمة في البنوك المنافسة.
وانخفضت الفائدة على شهادة 3 سنوات من 12% سنويا إلى 11% سنويا يصرف العائد شهريا ولمدة 3 سنوات.
وبنك المشرق ليس الوحيد الذي أعلن خفض الفائدة على الشهادة الثلاثية، وسبقه بنوك مصر والأهلي المصري والزراعي المصري الخميس الماضي في خفض الفائدة 1% على شهادة الادخار أجل 3 سنوات بعد قرار البنك المركزي بتثبيت الفائدة.
وكان البنك المركزي قرر الخميس الماضي تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 8.25% على الإيداع و9.25% على الإقراض في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2020.
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