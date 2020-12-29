الهند تُسجل 6 إصابات بالسُلالة الجديدة لكورونا

أعلنت السُلطات الصحية الهندية اليوم الثلاثاء أنها اكتشفت 6 إصابات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا لدى أشخاص عائدين من بريطانيا في الأسابيع الأخيرة.
وقالت وزارة الصحة ـ في بيان أوردته قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية ـ إن جميع المرضى الستة تم عزلهم، ويجري الآن تتبع الأشخاصالمخالطين لهم والذين كانوا على صلة بهم.
وكانت أكثر من 10 دول عن تسجيل إصابات بالسلالة الجديدة للفيروس، منها 3 دول عربية.
وقد تم اكتشاف هذه السلالة في بريطانيا خلال الأسابيع الماضية، وبحسب خبراء الصحة والسلطات الصحيةالبريطانية، فإن خطورة السلالة الجديدة للفيروس تتمثل في سرعة انتشارها، ولم يؤكدوا حتى الآن ما إذا كانت تسبب مرضا أكثر خطورة من السلالة السابقة.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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