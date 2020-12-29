الهند تُسجل أكثر من 16 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الثلاثاء ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 10 ملايين و224 ألفا و303 حالات، وذلك عقب تسجيل 16 ألفا و432 حالة إصابة جديدة.
تي في" الهندية - إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 148 ألفا و153 حالة، وذلك عقب تسجيل 252 حالة وفاة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.
وقالت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إنديا
وأضافت الوزارة أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 9 ملايين و807 آلاف و569 شخصا.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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