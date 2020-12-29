أمريكا تُسجل أكثر من 168 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية إلى ١٩ مليونا و٣٠١ ألف و٥٤٣ حالة على الأقل، وذلك عقب تسجيل ١٦٨ ألفا و٨١٧ حالة إصابة جديدة.



وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الثلاثاء - بأن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى

٣٣٤ ألفا و٨٣٦ حالة، وذلك عقب تسجيل ١٧١٨ حالة وفاة جديدة.

وقد تعرض طبيب أمريكي في مدينة بوسطن، الخميس، لأعراض جانبية تمثلت في حساسية شديدة بعد تلقيه لقاح فيروس كورونا، الذي تنتجه شركة «موديرنا الأمريكية».

وفقًا لصحيفة «نيويورك تايمز» الطبيب المتخصص في طب أورام المسنين بمركز بوسطن

الطبي أكد على إصابته بالأعراض الجانبية فور تلقيه اللقاح، كما أكد على إصابته بدوار وارتفاع في ضربات القلب إلى جانب الأعراض الأخرى، وتشير الصحيفة إلى أن هذا هو أول رد فعل يتم تسجيله من هذا اللقاح في الولايات المتحدة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.