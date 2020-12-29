إسرائيل تُسجل أكثر من 5 آلاف إصابة جديدة بكورونا

أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأنه تم تسجيل 5 آلاف و449 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.



ذكرت الوزارة- في بيان أوردته صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية- أن إجمالي عدد الإصابات تجاوز الـ407 آلاف حالة، تعافى منهم 367 ألف حالة.



وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 3 آلاف و256 حالة على مستوى البلاد بعد تسجيل 30 حالة، أمس، بالإضافة إلى 593 حالة

خطرة و146 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.