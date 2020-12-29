أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأنه تم تسجيل 5 آلاف و449 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.
ذكرت الوزارة- في بيان أوردته صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية- أن إجمالي عدد الإصابات تجاوز الـ407 آلاف حالة، تعافى منهم 367 ألف حالة.
خطرة و146 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.
وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 3 آلاف و256 حالة على مستوى البلاد بعد تسجيل 30 حالة، أمس، بالإضافة إلى 593 حالة
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل تُسجل أكثر من 5 آلاف إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.