النقيب بنعمرو: على محكمة النقض قبول الطعن في قرارات “التطبيع مع إسرائيل”

على خلفية وضع محامون مغاربة دعوى قضائية أمام محكمة النقض بالرباط، نيابة عن خالد السفياني، والتي تهدف إلى “الطعن في قرارات السلطة الحكومية ذات العلاقة بالتطبيع السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والسياحي مع إسرائيل”، قال النقيب عبد الرحمان بنعمرو، إن “الاتفاقيات التي تمت مع الوفد الإسرائيلي والحكومة المغربية، غير مشروعة”.

وأضاف النقيب، في تصريح من أمام المحكمة، “هذه الاتفاقيات تخالف أهداف وتطلعات الشعب المغربي، الذي قطع أي تواصل مع الكيان الصهيوني، المحتل لأراضي فلسطين”.

وأكد بنعمرو، أن “خالد السفياني، كلفه برفع هذه القضية بمحكمة النقض”، مضيفا، “في الواقع، كلفنا أنفسنا أيضا بذلك، لأن هذه القضية تهم أسرة الدفاع المغربي، والمخلصين من المغاربة”، كما تمنى النقيب عبد الرحمان بنعمرو، “من محكمة النقض تحمل مسؤوليتها في قبول الطعن، انسجاما مع القوانين والمواثيق الدولية”.

وبدوره، قال المحامي خالد السفياني، إنه “يتمنى من محكمة النقض أن تستجيب للطعن الذي تقدم به المحامون، لأن المبررات التي تم تقديمها صحيحة دستوريا وقانونا”.

إلى ذلك، تتكون هيئة دفاع السفياني، أساسا من النقباء عبد الرحمان بنعمرو وعبد الرحيم الجامعي وعبد الرحيم بن بركة.

وأضح بلاغ لهيئة الدفاع، توصل “اليوم 24” بنسخة منه، أنهم تقدموا بملتمس إلى محكمة النقض، يدعو إلى إلغاء كافة القرارات المتخذة من قبل المدعى عليهم مع الكيان الإسرائيلي؛ باعتبارها مخالفة للنظام العام المغربي ولمقتضيات الدستور ولميثاق الأمم المتحدة ولاتفاقية فيينا للمعاهدات وللقانون الدولي الإنساني وللشرعية الدولية لحقوق الإنسان.