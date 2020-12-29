مهرجان الفيلم العربي يدعو الباحثين والسينمائيين إلى تأليف كتاب عن الصايل

دعت إدارة المهرجان الدولي للفيلم العربي في مكناس، المفكرين، والباحثين، والسينمائيين، إلى المساهمة في نشر كتاب عن السينمائي الراحل، نور الدين الصايل.

وتنوي إدارة المهرجان تسليط الضوء في الكتاب على اهتمامات، وإنجازات الراحل في تطوير السينما المغربية والعربية، والإفريقية.

وتأمل إدارة المهرجان في إصدار الكتاب في أربيعينية الراحل نور الدين الصايل، فيما حددت يوم 15 يناير المقبل، كآخر أجل لإرسال المساهمات.

وترك الراحل نور الدين الصايل بصمة راسخة في عالم السينما المغربية، حيث شغل منصب مدير نوادي السينما في المغرب، عام 1973، وظل رئيسا لها حتى عام 1983، وهو ما ساعده في تأسيس مهرجان السينما الإفريقية في خريبكة عام 1977.

وشغل الصايل قيد حياته منصب المركز السينمائي المغربي، ومنصب مدير القناة الثانية.