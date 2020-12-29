دعت إدارة المهرجان الدولي للفيلم العربي في مكناس، المفكرين، والباحثين، والسينمائيين، إلى المساهمة في نشر كتاب عن السينمائي الراحل، نور الدين الصايل.
وتنوي إدارة المهرجان تسليط الضوء في الكتاب على اهتمامات، وإنجازات الراحل في تطوير السينما المغربية والعربية، والإفريقية.
وتأمل إدارة المهرجان في إصدار الكتاب في أربيعينية الراحل نور الدين الصايل، فيما حددت يوم 15 يناير المقبل، كآخر أجل لإرسال المساهمات.
وترك الراحل نور الدين الصايل بصمة راسخة في عالم السينما المغربية، حيث شغل منصب مدير نوادي السينما في المغرب، عام 1973، وظل رئيسا لها حتى عام 1983، وهو ما ساعده في تأسيس مهرجان السينما الإفريقية في خريبكة عام 1977.
وشغل الصايل قيد حياته منصب المركز السينمائي المغربي، ومنصب مدير القناة الثانية.
كانت هذه تفاصيل خبر مهرجان الفيلم العربي يدعو الباحثين والسينمائيين إلى تأليف كتاب عن الصايل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.