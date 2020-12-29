"اليمنية" تضم طائرة رابعة لأسطولها الجوي

الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

أكدت الخطوط الجوية اليمنية إضافة طائرة جديدة لأسطولها الجوي مساء أمس الاثنين.



وقالت الشركة في صفحتها على فيسبوك إنها رفدت أسطولها بطائرة جديدة من نوع إيرباص 320 إي إف دي.

وأضافت الشركة أن الطائرة وصلت إلى مطار عمان بالأردن قادمة من فرنسا، وأضافت أنها الرابعة التي تنضم للشركة.

يشار إلى أن اليمنية تحتكر سوق الطيران في اليمن ومن وإلى اليمن، وأسعارها من أغلى الأسعار في العالم مقارنة بشركات الطيران المماثلة في المنطقة.