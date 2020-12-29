شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تسجل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بكورونا و431 وفاة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 قالت وزارة الصحة البرازيلية أمس الاثنين إنها سجلت 20548 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و431 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وسجلت البرازيل في المجمل 7.5 مليون إصابة و191570 وفاة منذ ظهور الجائحة وفقا لبيانات الوزارة.

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