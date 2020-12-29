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إصابات كورونا العالمية تتجاوز 80.8 مليون والوفيات مليون و766359

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 80.8 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و766359​.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق                  إجمالي الوفيات                    عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة                   333180                                        19048003

 

الهند                                  147901                                          10207871

 

البرازيل                             191139                                           7484285

 

روسيا                                55265                                            3078035

 

فرنسا                                62746                                           2559686

 

المملكة المتحدة                  71109                                          2329730

 

تركيا                                20135                                              2162775

 

إيطاليا                           71925                                             2047696

 

إسبانيا                          49824                                               1854951

 

ألمانيا                              29926                                          1647772.

 

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

 

الدول وترتيبها                            عدد الوفيات                      عدد الإصابات

 

25- العراق                                    12791                                 592528    

 

31 - المغرب                                  7240                                  432079

 

35 -                                6196                                 362339

 

39 - الأردن                                     3778                                 289748

 

47 - الإمارات                                 660                                    202863.

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