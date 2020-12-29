شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر.. تسجيل 1359 إصابة جديدة بكورونا و61 وفاة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ليل الاثنين / الثلاثاء عن تسجيل 1359 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد إلى جانب 61 وفاة.



وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي أن إجمالي عدد المصابين يرتفع بذلك إلى 133 ألفا و900 شخص والوفيات إلى 7466 وفاة.

كما أعلنت الوزارة عن تعافي 421 شخصا من مرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 110 آلاف و436 شخصا حتى مساء أمس الاثنين.