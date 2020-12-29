إصابات كورونا العالمية تتجاوز 80.8 مليون والوفيات مليون و766359

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 80.8 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و766359​.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019. وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة الولايات المتحدة 333180 19048003 الهند 147901 10207871 البرازيل 191139 7484285 روسيا 55265 3078035 فرنسا 62746 2559686 المملكة المتحدة 71109 2329730 تركيا 20135 2162775 إيطاليا 71925 2047696 إسبانيا 49824 1854951 ألمانيا 29926 1647772. وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات 25- العراق 12791 592528 31 - المغرب 7240 432079 35 - السعودية 6196 362339 39 - الأردن 3778 289748 47 - الإمارات 660 202863.

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