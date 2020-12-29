شكرا لقرائتكم حزب الله قراصنة يخترقون مصرف حزب الله اللبناني.. ويسربون معلومات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود -

اخترق قراصنة إلكترونيون حسابات مؤسسة "القرض الحسن" التابعة لحزب الله اللبناني. وسمى القراصنة أنفسهم باسم "Spiderz"، ونشروا لوائح بأسماء المقترضين والمودعين في كل فرع للجمعية، التي تعتبر مصرف حزب الله في لبنان ومصدراً رئيسياً من مصادر تمويله وتبييض أمواله والمدرجة على قوائم العقوبات الأميركية.

كما كشفوا تفاصيل تتعلق بقيمة القروض ونسبة السداد ومعلومات شخصية عن المقترضين وميزانية الأفرع والمؤسسة للأعوام 2019 و2020. ووعدوا بالكشف عن المزيد من المعلومات مستقبلا.

القراصنة طالبوا المقترضين والمودعين الذين يتعاملون مع "القرض الحسن"، بعدم الدفع وسحب أموالهم ومقاطعة اقتصاد حزب الله الموازي وابتزازه لمصادر الدولة الذي ساهم في انهيار البلاد اقتصاديا.

وقد كشفت عملية القرصنة عن حسابات مؤسسة "القرض الحسن" في "جمّال ترست بنك"، الذي كان قد خضع إلى العقوبات الأميركية في العام 2019 بتهمة تقديم خدمات مالية لحزب الله.

يعود افتتاح "القرض الحسن" إلى ثمانينيات القرن الماضي، حيث تم تسجيله بصفة جمعية خيرية في حين أنه بات اليوم يقدم قروضاً بنحو 500 مليون دولار لأكثر من 200 ألف مقترض، حيث تمنح قروضاً مالية بالدولار مقابل رهن الذهب، أو وضع مبالغ مماثلة له بالقيمة.

ووعد المقرصنون، عبر الفيديو، بنشر مزيد من المعلومات في المرحلة المقبلة عن جمعية القرض الحسن وسواها من المؤسسات التابعة لحزب الله.