شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تسجل 1046 إصابة جديدة بـ«كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيؤول-وام

أعلنت كوريا الجنوبية، الثلاثاء، تسجيل 1046 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 58 ألفاً و 725 حالة.

وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن كوريا الجنوبية سجلت عدداً قياسياً للوفيات الناجمة عن الفيروس بلغ 40 وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 859.

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