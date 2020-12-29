شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 50 صحفياً في 2020 غالبيتهم في دول لا تشهد حروباً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس-أ.ف.ب قتل 50 صحفياً خلال عام 2020 غالبيتهم في دول لا تشهد حروباً، حسبما أعلنت منظمة «مراسلون بلا حدود» في تقريرها السنوي الذي نشر، الثلاثاء.

وأضافت المنظمة المدافعة عن الصحافة أن الحصيلة «تظل مستقرة» مقارنة بـ53 صحفياً قتلوا في العام السابق، على الرغم من تراجع أعداد التقارير بسبب أزمة وباء «كوفيد-19».



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