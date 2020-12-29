شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يشكو من موظفي ترامب: يعرقلون عملية انتقال السلطة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الولايات المتحدة-أ ف ب

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الاثنين، أن الموظفين الذين عينهم دونالد ترامب في البنتاجون يعرقلون عملية انتقال السلطة، محذراً من أن الولايات المتحدة قد تواجه مخاطر أمنية جراء ذلك.

وبعد تلقيه مع نائبته كامالا هاريس إحاطة حول الأمن القومي من طاقمه المكلف بترتيب الانتقال، قال بايدن إن الموظفين الإداريين في البنتاجون وكذلك مكتب الإدارة والميزانية يضعون «عوائق».

وأضاف: «حالياً لا نحصل على كل المعلومات التي نحتاج إليها من الإدارة المنتهية ولايتها حول نقاط رئيسية متعلقة بالأمن القومي». ووصف الأمر بأنه «من وجهة نظري هذا لا يقل عن انعدام المسؤولية».

وقال بايدن إنه يسعى للحصول على «صورة كاملة» من قبل الإدارة المنتهية ولايتها حول تمركز الجنود الأمريكيين حول العالم. وأضاف: «نحتاج إلى رؤية كاملة للتخطيط للميزانية الذي يجري العمل عليه في وزارة الدفاع والوكالات الأخرى من أجل تجنب أي إرباك أو استغلال من قبل خصومنا للحاق بنا».

ورفض ترامب حتى الآن الإقرار بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 3 تشرين الثاني/نوفمبر وفاز بها بايدن، مطلقاً اتهامات حول حصول تجاوزات وتزوير. وأثارت إدارة ترامب القلق من خلال الإعلان عن سلسلة تعيينات في قيادة البنتاجون منذ الانتخابات، بما في ذلك إقالة وزير الدفاع مارك إسبر الذي نأى بنفسه عن استخدام الأمر باستخدام القوة ضد المتظاهرين المناهضين للعنصرية في وقت سابق هذا العام.

وقال وزير دفاع بالوكالة كريس ميلر إن الإدارة المنتهية ولايتها اتفقت مع فريق بايدن على إيقاف الإحاطات خلال موسم الأعياد، وهو ما نفاه فريق بايدن.

