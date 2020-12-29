شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» الأمريكي يبطل فيتو ترامب ضد قانون ميزانية الدفاع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن-أ.ف.ب صوت مجلس النواب الأمريكي، الاثنين، لصالح رفض «الفيتو» الذي استخدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد مشروع قانون ميزانية الدفاع، ممهداً الطريق أمام مجلس الشيوخ لإبطال أول «فيتو» رئاسي خلال ولاية ترامب.

ونال اقتراح إبطال «فيتو» ترامب ضد ميزانية الدفاع 322 صوتاً مقابل 87، حيث انضم 109 من نواب الحزب «الجمهوري» للتصويت إلى جانب زملائهم «الديمقراطيين» الذين يهيمنون على المجلس.

وسيتم تقديم اقتراح مماثل في مجلس الشيوخ ذي الغالبية «الجمهورية»، حيث يتعين أيضاً حصول الاقتراح على دعم ثلثي أعضاء المجلس لإبطال «فيتو» الرئيس. وأقر الكونجرس هذا الشهر ميزانية الدفاع التي تبلغ قيمتها 740,5 مليار دولار وتتضمن زيادة رواتب الجنود، بغالبية 335 صوتاً مقابل 78 في مجلس النواب، و84 صوتاً مقابل 13 في مجلس الشيوخ.

لكن الرئيس رفض القانون لأنه لم يشمل إلغاء المادة 230 التي تؤمن الحماية لأصحاب شركات الإنترنت من المضمون الذي ينشره المستخدمون.

وعارض ترامب أيضاً بنداً من شأنه إزالة أسماء جنرالات قاتلوا إلى جانب الجنوب الانفصالي المؤيد للعبودية خلال الحرب الأهلية عن قواعد عسكرية أمريكية.

وإلى جانب ميزانية الدفاع، استخدم ترامب «الفيتو» الرئاسي ضد تسعة قوانين خلال ولايته، لكن الكونجرس لم يتمكن من جمع الأصوات اللازمة لإلغاء أي منها.

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