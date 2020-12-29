شكرا لقرائتكم خبر عن إنهاء عمل شرطي أمريكي قتل رجلاً أعزل من أصل إفريقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن-أ.ف.ب

طردت الشرطة الأمريكية رجل شرطة أبيض، الاثنين، من عمله بعد قتله رجلاً من أصول إفريقية أعزل الأسبوع الماضي. وأفاد مسؤولون في مدينة كولومبوس في ولاية أوهايو الأمريكية أنه تم طرد رجل الشرطة.

وأثار مقتل أندريه موريس هيل موجة غضب في البلاد التي تشهد منذ الربيع احتجاجات ضد وحشية الشرطة والعنصرية.

وكان الرجل الأسود البالغ 47 عاماً متواجداً في مرآب أحد المنازل عندما تعرض لإطلاق نار من قبل شرطي استدعي إلى المكان بسبب بلاغ عن حادث بسيط. وأوقف الشرطي آدم كوي عن العمل في البداية بعد قتله لأندريه هيل.

وقال قائد شرطة كولومبوس توماس كوينلان، إن «الأدلة قدمت مبرراً قوياً لإنهاء عمله»، مضيفاً أن «السيد كوي مضطر الآن للمثول أمام محققي الولاية بشأن وفاة أندريه هيل».

وهيل الذي لم يكن يحمل أي سلاح خلال إطلاق النار عليه هو ثاني أمريكي من أصل إفريقي يقتل على يد الشرطة في أقل من ثلاثة أسابيع في كولومبوس.

وقال بن كرامب وهو محامٍ مثّل عائلات العديد من ضحايا الشرطة بمن فيهم جورج فلويد إن «وفاة أندريه هيل مثال مأساوي آخر للنزعة لدى رجال الشرطة لاعتبار السود مجرمين أو خطرين، ويؤشر ذلك إلى الحاجة لإجراء إصلاح شامل ووطني للشرطة».