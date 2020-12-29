شكرا لقرائتكم خبر عن مستويات قياسية لـ«وول ستريت» وأسهم أوروبا الأفضل في 10 أشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صعدت الأسهم الأمريكية الاثنين دافعة المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت لتغلق عند مستويات قياسية بعد أن عزز توقيع الرئيس دونالد ترامب على مشروع قانون طال انتظاره لمساعدات بقيمة 2.3 تريليون دولار التفاؤل بتعافي أكبر اقتصاد في العالم.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 204.10 نقطة، أو 0.68 بالمئة، إلى 30403.97 نقطة في حين صعد المؤشر ستاندرد اند بورز500 القياسي 32.30 نقطة، أو 0.87 بالمئة، ليغلق عند 3735.36 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 94.69 نقطة، أو 0.74 بالمئة، إلى 12899.42 نقطة.

وبعد تعاف حاد من انهيار أثارته جائحة فيروس كورونا في مارس/ آذار، يتجه المؤشر ستاندرد اند بورز500 لينهي العام على مكاسب تزيد على 15 بالمئة بدعم من سياسة نقدية تيسيرية وبرنامج لقاحات كوفيد-19 أثار آمالا بأن البيئة الاقتصادية ستتحسن.

الأسهم الأوروبية

وسجلت سوق الأسهم الأوروبية أفضل مستوى إغلاق لها في عشرة أشهر الاثنين إذ سجلت الأسهم الألمانية مستوى قياسيا مرتفعا تزامنا مع تخفيف طال انتظاره لتداعيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة واتفاق التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وإطلاق برنامج التطعيمات، وهو ما رفع المعنويات في تداولات هزيلة بسبب عطلات نهاية السنة.

ووقًع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد على قانون للمساعدة في ظل الجائحة بقيمة 2.3 تريليون دولار ومشروع قانون الإنفاق الحكومي، مما أثار بعض التفاؤل بشأن الآفاق الاقتصادية في الأجل القصير.

كما عزز إطلاق برنامج التطعيم الأوروبي عبر الحدود الأحد الآمال في نصف ثان لعام 2021 خال من الجائحة وتعاف اقتصادي قوي.

ووقًعت بريطانيا والاتحاد الأوروبي اتفاقا تجاريا للانفصال، في وقت متأخر يوم الخميس، يحافظ على بضعة شروط لكلا الجانبين ويقيًد نطاق الاضطراب الناتج عن طلاقهما.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 القياسي الأوروبي مرتفعا 0.7 بالمئة، محققا مكاسب لرابع جلسة على التوالي، بينما أغلقت الأسهم الألمانية على ارتفاع 1.5 بالمئة عند ذروة قياسية.

تصدر سهم شركة توصيل الطعام الألمانية (دليفري هيرو) مؤشر ستوكس 600، محققا مكاسب بلغت 9.1 بالمئة ومستوى قياسيا عند الإغلاق بعد أن قالت الشركة إنها ستبيع تطبيق توصيل الطعام الكوري الجنوبي يوجيو ضمن شروط للحصول على الموافقات التنظيمية على استحواذها على ووا براذرز المالكة لأكبر تطبيق لتوصيل الطعام في كوريا الجنوبية.

أدت الحوافز الكبيرة والتفاؤل المتعلق بتوفير اللقاحات إلى تعافي المؤشر ستوكس 600 بنحو 43 بالمئة من أدنى مستوياته في مارس آذار، على الرغم من أنه في طريقه لإنهاء العام منخفضا بنحو أربعة بالمئة بسبب الموجة الثانية المدمرة من الإصابات بفيروس كورونا.

ومن بين البورصات الأخرى في أوروبا، أغلق مؤشرا كاك 40 الفرنسي وإيبكس الإسباني، على ارتفاع 1.2 بالمئة و 0.5 بالمئة على الترتيب.

(رويترز)