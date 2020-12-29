شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «أغذية» يقر إصدار سندات الاستحواذ على «الفوعة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” وافق مجلس إدارة «مجموعة أغذية»، المنعقد الإثنين، على إصدار سندات إلزامية التحول إلى أسهم بمقدار 450 مليون درهم وبقيمة اسمية واحد درهم لكل سند، وبسعر تحويل 3.75 درهم لكل سهم جديد في الشركة، لصالح الشركة القابضة، كسعر استحواذ على كامل رأس مال شركة الفوعة.

كما وافق المجلس على إصدار 120 مليون سهم في الشركة عند تحويل هذه السندات، ووافق على زيادة رأس المال من 600 مليون درهم إلى 720 مليون درهم.

وأضافت الشركة في بيان لها، أن المجلس وافق على جميع الاتفاقيات المتعلقة بالصفقة بما في ذلك اتفاقيات إصدار السندات واتفاقيات الاستحواذ على شركة الفوعة. كما وافق المجلس على التقدم إلى هيئة الأوراق المالية والسلع بطلب لإصدار شهادة بالموافقة على إصدار السندات وتحويلها وزيادة رأس مال الشركة وتعديل نظامها الأساسي وإدراج الأسهم الجديدة الناتجة عن تحويل السندات باسم الشركة القابضة العامة.

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