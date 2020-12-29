شكرا لقرائتكم خبر عن «دراجات الإمارات» يتصدر المشهد في الإنجازات لعام 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت الرياضة الإماراتية تحقيق العديد من الإنجازات خلال عام 2020، رغم توقف النشاط الرياضي في العالم معظم شهور العام على خلفية جائحة كورونا.

وبعيداً عن النجاح الكبير الذي حققته الرياضة الإماراتية في العودة إلى ممارسة أنشطتها المختلفة بشكل آمن ومبكر، واستكمال معظم البرامج والمسابقات للموسم المحلي الماضي، وتنظيم العديد من المؤتمرات والفعاليات الدولية وأبرزها مؤتمر دبي العالمي لكرة القدم وجوائز جلوبو سبورت، استطاعت الرياضة الإماراتية أن تحتل مكانة بارزة في عالم الدراجات الهوائية بعد تحقيق فريق الإمارات للدراجات إنجازاً تاريخياً غير مسبوق بفوزه بلقب جولة فرنسا العالمية «تور دو فرانس» أهم وأغلى جولة في السباقات العالمية، متغلباً على كبرى القوى التقليدية في تلك الرياضة، ومقدماً نفسه من القوى الصاعدة التي تمتلك كل مقومات الاستمرار على القمة العالمية.

وكان يوم 20 سبتمبر 2020 محطة تاريخية مهمة في مسيرة الرياضة الإماراتية عندما تم الاحتفاء محلياً وعالمياًَ بتتويج السلوفيني تادي بوجاتشار دراج فريق الإمارات بلقب الجولة 21 (الأخيرة) في فرنسا، حيث أكدت صحيفة الجارديان البريطانية أن بوجاتشار هو أصغر دراج يفوز باللقب منذ أكثر من 100 عام بعد الدراج الفرنسي هنري كورنيه الذي فاز به عام 1904.

وتمت إضاءة برج خليفة في دبي بصور دراج فريق الإمارات.. بينما أبرزت شبكة «سي إن إن» الإخبارية العالمية تتويج فريق الإمارات باللقب.. مؤكدة أنه صنع التاريخ، وأن بوجاتشار هو أول سلوفيني يفوز بـ 3 سباقات خلال جولات الطواف، فيما اعتبرت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الأمريكية أن أداءه كان مذهلاً، وأن نتائج فريق الإمارات أدهشت العالم وفرضت واقعاً جديداً على الصدارة العالمية للسنوات العشر المقبلة.

وبجانب إنجاز فريق الإمارات للدراجات حقق أكثر من رياضي أرقاماً قياسية هذا العام، دخلوا بها موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية، حيث نجحت أريج الحمادي لاعبة كرة القدم الإماراتية في نادي «أبوظبي كونتري» والمنتخب الوطني في تسجيل رقم قياسي جديد خلال شهر أغسطس الماضي بعد أن حققت أفضل استعراض بالكرة «الترويض بالقدم» مسجلة رقم 86 مرة في الدقيقة الواحدة، بعد أن كان الرقم القياسي المسجل من قبل 56 مرة في الدقيقة. وتزامناً مع الحدث ذاته حطم لاعب كمال الأجسام و«الكروس فيت» الإماراتي وليد ياري الرقم القياسي العالمي لأكبر عدد تمارين ضغط على الجانبين خلال دقيقة، محققاً 33 مرة، ومتفوقاً على الرقم القياسي العالمي السابق الذي توقف عند 26 مرة، ويحظى وليد بمتابعة أكثر من 700 ألف مشترك عبر برنامج «إنستجرام» بسبب نوعية التمارين الصعبة التي يؤديها.

وفي نطاق الأرقام القياسية التي سجلها الأبطال الإماراتيون خلال 2020، فقد سجل المتزلج الإماراتي عمير بن سعيد المهيري رقمين عالميين دخل بهما موسوعة جينيس، لأطول قفزة منحدرة على لوح، وأكثر عدد قفزات هوائية على زلاجة مائية خلال 30 ثانية، متفوقاً بفارق كبير على رقمي الفرنسي جيرمي ماكوارت، اللذين حققهما في 2004، و2005 على التوالي. ونجح عمير في خطف لقب أطول قفزة منحدرة على لوح تزلج بواقع 21 متراً، 68.89 قدم محطماً رقم الفرنسي جيرمي البالغ 15 متراً فقط، كما حقق أكبر عدد قفزات هوائية على زلاجة مائية خلال 30 ثانية محققاً 10 مرات، وهو ضعف الرقم القياسي السابق الذي كان قد حققه الفرنسي جيرمي.

وضمن سلسلة الإنجازات العالمية التي حققها الرياضيون الإماراتيون نجحت الإماراتية مها البريكي في تحقيق برونزية بطولة العالم لكرة القدم الإلكترونية في منتصف يوليو الماضي، وسجلت اسمها بأحرف من نور كأول لاعبة إماراتية تحقق هذا الإنجاز العالمي.

وفي مارس 2020 نجح أبطال وبطلات رفع الأثقال في حصد العديد من الميداليات ببطولة غرب آسيا التي شهدت مشاركة دول المغرب وأوزبكستان وكازاخستان للاستفادة منها كجولة مؤهلة لنهائيات أولمبياد طوكيو، ونجحت الرباعة الإماراتية الواعدة آمال يوسف في حصد 3 ميداليات ذهبية في فئة الناشئات، ومثلها في فئة الشابات، وحققت الإنجاز نفسه زميلتها الرباعة فاطمة مجيد بإجمالي 6 ميداليات ذهبية في فئتي الناشئات والشابات، كما حصدت مي أجمد المدني 6 ميداليات فضية منها 3 في فئة الناشئات ومثلها في فئة الشابات.

وعلى صعيد فئة الرجال حقق الرباع خالد منتصر القاسمي 3 ميداليات فضية في فئة الناشئين، ومثلها في فئة الشباب، ونال الرباع عبد الله البلوشي 3 ميداليات برونزية في فئة الشباب، وأضاف الرباعون فيصل الشحي، وأحمد مصطفى، وعبدالله الشحي ميدالية برونزية لكل منهم في فئة الشباب.

وفي رياضة المبارزة نجح منتخب الإمارات في تحقيق المركز الأول بالبطولة العربية للشباب والفتيات والناشئين بالبحرين خلال يناير 2020، حينما حصد لاعبو ولاعبات الإمارات 18 ميدالية ملونة بواقع 5 ذهبيات، و4 فضيات، و9 برونزيات، وهو إنجاز تاريخي لمبارزة الإمارات التي عززت مكانتها عربياً وخليجياً.

ولعبة الرماية كان لها نصيب كبير من الإنجازات ما قبل التوقف، ففي بطولة أمير الكويت الدولية التي أقيمت خلال الفترة من 10 إلى 17 يناير 2020، فاز أحمد عبد الله الأميري بالذهبية في مسابقة المسدس الهوائي للرجال، وظاهر حمد العرياني بالبرونزية في فردي التراب. وفي دورة ألعاب الأندية العربية للسيدات بالشارقة في فبراير 2020 تم إحراز برونزية في البندقية الهوائية للفرق، وبرونزية المسدس 25 متراً «فرق».

وفي البطولة العربية الـ 15 الشاملة للرماية بجمهورية مصر العربية في فبراير 2020 تم إحراز 3 ذهبيات وفضيتين و3 برونزيات في منافسات الإسكيت الفردي، والبندقية الهوائية للناشئين، والمسدس الهوائي للفرق، والمسدس الهوائي للفردي، والمسدس الهوائي لفرق الناشئين، والبندقية الهوائية لفرق الناشئين، وتارجت سبرنت فرق رجال، و«تارجت سبرنت» فرق ناشئين.

وفي رياضة الجوجيتسو نجح أبطال الإمارات في إحراز 86 ميدالية ملونة مع المركز الأول في الترتيب العام لبطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو خلال المنافسات التي أقيمت بصالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية في يناير 2020 بمشاركة 63 دولة من مختلف قارات العالم، وواصلت الإمارات تميزها في تعزيز مكانتها كأهم مطور للعبة في العالم بتطبيقها منظومة اللوائح التحكيمية الجديدة لأول مرة على كل الفئات بجولتي أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية في شهر سبتمبر 2020، وفي ريو دي جانيرو في ديسمبر الجاري، وهي المنظومة التحكيمية التي يعتبرها كل خبراء اللعبة في العالم نقلة نوعية هائلة في مجال تطوير اللعبة، والتي تتضمن تحويل الأفضليات إلى نقاط، والاحتكام إلى الدقيقة الإضافية الذهبية لحسم التعادل في حال انتهاء الوقت الأصلي به، ثم اللجوء لآخر محاولة للفوز وآخر نقطة في النزال لحسم النتيجة عند انتهاء الدقيقة الذهبية بالتعادل أيضاً.

وفي رياضة الدراجات النارية حقق الدراج الإماراتي محمد البلوشي إنجازاً مهماً بفوزه بالمركز الأول في رالي حائل الدولي خلال فبراير 2020، بعد أن حقق الصدارة أيضاً في منافسات رالي البحرين نهاية يناير 2020.

