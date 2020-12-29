شكرا لقرائتكم خبر عن ختام ناجح لدورة مدربي بناء الأجسام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت بنجاح دورة المستوى الثامن لمدربي بناء الأجسام واللياقة البدنية التي نظمتها أكاديمية IFBB بدبي والتي أقيمت لمدة 3 أيام بنظام الاتصال المرئي عن بعد وشهدت مشاركة مميزة من قبل المدربين والمهتمين بشؤون رياضة بناء الأجسام واللياقة البدنية.

أشرف على فعاليات الدورة العقيد عبدالكريم محمد سعيد رئيس الأكاديمية والأب الروحي للمدربين وأبطال بناء الأجسام على المستوى العربي، وحاضر خلالها المهندس وليد عبدالكريم كبير المحاضرين الدوليين المسجلين بالأكاديمية ، وتابع فعالياتها كل من زايد الجلاف نائب الرئيس، وجاسم اشكناني مدير الشؤون الإدارية، ومحمد عبدالكريم مدير العلاقات العامة، ووسام عبدالكريم مدير الشؤون القانونية.

وتعتبر دورة المستوى الثامن المحطة قبل الأخيرة في رحلة الحصول على الماجستير، وتضمنت محاور مهمة في تطوير وصقل مدربي بناء الأجسام منها علم الحركة وتحليل القوة، الميكانيكا الحيوية في تدريبات الأثقال، تدريب الأثقال وعزم المقاومة، وتدريب القوة وعزم المقاومة .

وكانت دورة المستوى الثامن في رحلة الحصول على الماجستير في بناء الأجسام هي آخر دورات الأكاديمية في عام 2020، ومن المقرر أن تنظم الأكاديمية أولى دوراتها في عام 2021 أيام 7 و8 و9 يناير المقبل، وهي دورة المدرب الشخصي في المستوى الأول .

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