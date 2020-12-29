شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الإصلاح التشريعى.. 3.6 تريليون جنيه حجم الحصيلة الضريبية × 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساهمت الإصلاحات التشريعية التى تم إدخالها على القوانين والتشريعات المُنظمة للتعاملات الضريبية والتسهيلات التى تضمنتها للتيسير على الممولين والمكلفين، إلى جانب تشديد الرقابة، فى تعظيم الحصيلة الضريبية وتمكين الإدارة الضريبية من تحصيل المستهدف وتقليل حجم الفاقد الضريبى، ويتضح ذلك فى تطور الحصيلة الضريبية خلال 5 سنوات حيث بلغت الحصيلة نحو 3.6 تريليون جنيه.

وبلغت جملة الحصيلة الضريبية المتوقعة فى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، نحو 964 مليارا و777 مليون جنيه، مقابل نحو 856 مليارا و666 مليون جنيه خلال السنة الجارية، بزيادة قدرها 108 مليارات و111 مليون جنيه، وشهدت الحصيلة الضريبية بالموازنة العامة للدولة قفزة كبيرة خلال آخر 5 موازنات، حيث سجلت زيادة قدرها 502 مليار و770 مليون جنيه، وبلغت جملة المبالغ المُحصلة نحو 3 تريليونات و648 مليارا و823 مليون جنيه.

ونستعرض فيما يلى تطور الحصيلة الضريبية على مدار 5 موازنات بدءً من موازنة عام 2016/2017 وحتى مشروع موازنة العام المالى 2020/2021:

بلغ المُحقق الفعلى من الحصيلة الضريبية فى موازنة 2016/2017 نحو 462 مليارا و7 ملايين جنيه

بلغ المُحقق الفعلى من الحصيلة الضريبية فى موازنة 2017/2018 نحو 629 مليارا و302 مليون جنيه

بلغ المُحقق الفعلى من الحصيلة الضريبية فى موازنة 2018/2019 نحو 736 مليارا و121 مليون جنيه

بلغت الحصيلة الضريبية المُتوقعة فى موازنة 2019/2020 نحو 856 مليارا و616 مليون جنيه

بلغت الحصيلة الضريبية المُتوقعة فى موازنة 2020/2021 نحو 964 مليارا و777 مليون جنيه