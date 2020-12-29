إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 80.86 مليون حالة

سيف اليزيد - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 80.86 ‬مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و769444​.

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