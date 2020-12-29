سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، عن تسجيل 1359 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد إلى جانب 61 وفاة.

وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي، أن إجمالي عدد المصابين يرتفع بذلك إلى 133 ألفاً و900 شخص والوفيات إلى 7466 وفاة.

كما أعلنت الوزارة عن تعافي 421 شخصاً من مرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا وخروجهم من المستشفيات ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 110 آلاف و436 شخصاً حتى مساء الاثنين.

كانت هذه تفاصيل خبر مصر تسجل 1359 إصابة جديدة بكورونا و61 وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.