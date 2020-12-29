إيران ستتلقى دفعة من لقاح فايزر ضد كورونا من مجموعة أمريكية مجهولة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 08:43 صباحاً - قالت وسائل إعلام إيرانية، الإثنين، أن مجموعة مجهولة من فاعلي الخير المقيمين في الولايات المتحدة تخطط لإرسال 150 ألف جرعة من لقاح فايزر إلى إيران في الأسابيع المقبلة، وفقا لصحيفة واشنطن بوست.

ونقلت وسائل الإعلام عن رئيس جمعية الهلال الأحمر في البلاد قوله إنه يتوقع أن يتم استيراد اللقاح الذي أنتجته شركة الأدوية الأميركية فايزر بحلول 19 يناير بناءً على التنسيق مع مجموعة من المتبرعين في الولايات المتحدة.

وقال كريم همتي، مدير الهلال الأحمر، إن المنظمة تخطط لتلقي مليون جرعة إضافية من اللقاح، ومن المتوقع أن تأتي من الصين، وأشار إلى أن اللقاحات ستقدم للمواطنين مجانا.

وكان المسؤولون الإيرانيون أعلنوا سابقا أن استيراد لقاح فايزر، الذي يجب شحنه وتخزينه في درجة حرارة 70 درجة تحت الصفر يمثل تحديات لوجستية كبيرة لإيران.

تعتبر إيران أكثر دول الشرق الأوسط تضررا من فيروس كورونا، فقد أصاب نحو 1.2 مليون شخص، وقتل ما يقرب من 55 ألف آخرين.

وكانت طهران اشتركت في كوفاكس، وهو برنامج دولي مصمم لتوزيع لقاحات فيروس كورونا على الدول المشاركة بغض النظر عن ثرواتها. وبموجب قواعد كوفاكس، يمكن لإيران أن تطلب بحد أقصى جرعات كافية لتطعيم نصف سكانها البالغ عددهم 82 مليون نسمة.

وقال رئيس البنك المركزي الإيراني، الخميس، إن إيران حصلت على موافقة الولايات المتحدة لتحويل أموال لقاحات فيروس كورونا من الخارج، حيث انخفض عدد الوفيات اليومي إلى أدنى مستوى في 3 أشهر.

وقال محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي، إن بنكا إيرانيا تلقى دعما من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأميركية لتحويل الأموال إلى بنك سويسري لدفع ثمن اللقاحات، وأضاف “قبلوا هذه القضية تحت ضغط الرأي العام العالمي. لقد فرضوا (الأميركيون) عقوبات على جميع بنوكنا”.

وأشار همتي إلى أن إيران ستدفع حوالي 244 مليون دولار للواردات الأولية من 16.8 مليون جرعة من اللقاحات ضمن “كوفاكس”، وهو تحالف دولي بقيادة منظمة الصحة العالمية، لضمان الوصول العادل للقاحات للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

يذكر أن شركة شفاء فارميد الإيرانية كانت قد أعلنت الأسبوع الماضي، بدء تسجيل المتطوعين للتجارب البشرية للقاح محلي الصنع ضد “كوفيد-19″، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية.

واستغاث ناشطون إيرانيون، على تويتر، بمنظمة الصحة العالمية من أجل الحصول على لقاحات لفيروس كورونا معتمدة دوليا، وعبروا عن القلق من أن تفرض عليهم السلطات في بلدهم أخذ لقاح محلي الصنع، لا يزال في مرحلة التجارب.