قيود السفر في مواجهة سلالات كورونا الجديدة..بيانات تكشف الحقيقة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 08:43 صباحاً - منذ 59 دقيقة

على وقع الأنباء عن سلالة جديدة لفيروس كورونا المستجد أسرع انتشارا من سابقتها، بدأت العديد من الدول بالعودة إلى سياسية الإغلاق والحظر، في خطوة لمنع وصول الفيروس الجديد لها.

ولكن البيانات تروي قصة مختلفة، إذ أن قيود السفر استطاعت المساهمة في بداية الجائحة بالحد من الانتشار، ولكن فعاليتها أصبحت أقل بكثير خلال الأشهر الماضية، وفق تقرير نشرته مجلة نيتشر العلمية.

واعتمادا على نماذج إغلاقات الدول ونمط انتشار فيروس كورونا بها، فإن هذا الأمر قد يكون حلا ناجحا في بداية الجائحة، ولكن بمجرد انتشارها في عدة دول، فإنه هذه الجهود لن تكون ذات قيمة.

منظمة الصحة العالمية كانت قد أوصت في بداية الجائحة جميع الدول بالاستمرار في فتح الحدود، وعدم فرض تدابير الإغلاق، ولكن كل دولة كانت تفرض سياسة خاصة بها في هذا الأمر.

وبمراجعة 29 دراسة تتحدث عن الإغلاقات وقيود السفر في ظل كورونا، فإنها نظريا كانت مفيدة، وحتى عمليا كانت مفيدة على المدى القصير، ولكن مع طول فترة الجائحة، فإنها لم تصمد في تحقيق الأهداف المرجوة منها.

وبحسب المراجعة التي أجرتها الباحثان، كارين جريبيان، خبيرة متخصصة بالاقتصاد الصحي في جامعة هونغ كونغ، وكيلي لي، متخصصة في الصحة العامة في جامعة سايمون فريزر في كندا، فإن تدابير الإغلاق في هذه المرحلة لن تكون فعالة، والقيود على السفر لا تستحق التكاليف الاجتماعية والاقتصادية التي تتسبب بها هذه الإجراءات.

وأشارتا إلى أن دراسة واحدة تحدثت عن تأثير الحظر الذي فرض على مدينة ووهان الصينية، بأنه منع نحو 80 في المئة من الإصابات المتوقعة خارج الصين في الأسابيع الأولى، كانت مسؤولة عن المبالغة في تقدير فوائد الإغلاق، والتي لم يتم النظر فيها إلى عوامل مختلفة مثل إجراء الاختبارات والتتبع للمصابين والمخالطين لهم.

وتفيد بعض الدراسات التي تم مراجعتها بأن قيود السفر لم يكن لها أي مبرر في وقت لاحق من انتشار الفيروس، إلا في المناطق التي لم يكن قد وصلها الفيروس أصلا، أو في المناطق التي أصبحت بؤرة للوباء.

وحتى الآن، تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة أكثر من 1.77 مليون شخص في العالم منذ ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019، فيما بلغ عدد الإصابات 81 مليون إصابة.

والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضررا من الوباء إذ سجلت 333 ألف وفاة و 19 مليون إصابة منذ بداية الجائحة.