- 1/2
- 2/2
اليابان ترصد إصابات جديدة بكورونا
أعلنت اليابان عن رصد حالة إصابة بسلالة فيروس كورونا المكتشفة في جنوب أفريقيا وذلك في أول واقعة من نوعها ببلد رصد أيضا أكثر من 12 إصابة بسلالة أخرى للفيروس تنتشر بوتيرة سريعة في بريطانيا.
وقالت وزارة الصحة إن امرأة في الثلاثينيات من العمر كانت قد وصلت إلى اليابان في 19 ديسمبر ثبتت إصابتها بالسلالة الجديدة.
وقالت السلطات في جنوب أفريقيا إن السلالة الجديدة قد تكون سبب الارتفاع الأخير في معدلات الإصابة بالفيروس في البلاد.
وأعلنت اليابان أول الإصابات في البلاد بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا يوم الجمعة الماضي، بعدما ظهرت أعراضها على 5 أشخاص عائدين من بريطانيا، من بينهم قائد طائرة، بعد فحصهم في المطار. وطمأنت وزارة الصحة المواطنين قائلة إنها لا تتوقع انتشار السلالة الجديدة بفضل التشخيص المبكر للإصابات وعزل أصحابها أنفسهم طوعيا في مسعى وقائي.
كانت هذه تفاصيل خبر اليابان ترصد إصابة بسلالة كورونا الجديدة المكتشفة في أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.