حزب السعادة بتركيا يدين ممارسات نظام أردوغان وخاصة واقعة "التفتيش العارى" في السجون

الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

أدان رئيس حزب السعادة تمل كرم الله أوغلو، ممارسات الحكومة التركية برئاسة رجب طيب أردوغان، وخاصة واقعة "التفتيش العارى" فى السجون التركية، مشيرًا إلى أنه أمر مخجل للغاية، فالذين زعموا أنهم يدافعون عن الحجاب عرّوا النساء فى المعتقلات.



وقال تمل كرم الله أوغلو فى مؤتمر صحفى بحزبه :"أولئك الذين أتوا إلى الحكم بالصراع من أجل قضية الحجاب، الآن يقومون بالتفتيش العارى، إنه لأمر مخجل حقًا".

وأشار تمل إلى أنه على الرغم من أن القضية الشائكة على الساحة التركية هى "التفتيش العارى"، إلا أن الحكومة التركية برئاسة أردوغان ترفض من اللحظة الأولى الاعتراف بلواقعة بدلًا من قولها لنتحقق من الأمر.

وخلال الأيام الماضية، ضجت تركيا بفضيحة مدوية للنظام التركي، بعد أن نشرت مجموعة من السجينات السابقات شهادات مصورة صادمة على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدن فيها تعرضهن لأساليب مهينة في التفتيش خلال اعتقالهن، ووجهن انتقادات لاذعة للحزب الحاكم الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.