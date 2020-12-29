المعارضة التركية تنتقد نظام أردوغان بشدة

الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

انتقدت النائبة بحزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض، تولاي حاتم أوغلاري، دعم الحكومة التركية للجماعات المسلحة في ليبيا وسوريا، وقالت، إن حكومة العدالة والتنمية، برئاسة رجب طيب أردوغان، تنفق قوت الشعب على حروب لا دخل لهم بها.



وأضافت قائلة: "تعرف كل مجتمعات العالم أن مجلس الأمن حظر دخول السلاح إلى ليبيا، واتخاذ الحكومة التركية جانب طرف واحد في النزاع وهو حكومة السراج وإرسالها السلاح لها معلوم لدى الجميع. لكنها لم ترسل السلاح فحسب، فقد ثبت بالوثائق أن تركيا أرسلت مرتزقة من سوريا. لم نشاهد مثل هذا البؤس من قبل، الحكومة تنفق قوت 82 مليون مواطن تركي على العصابات الجهادية السلفية في ليبيا".

وأضافت تولاي: "دخول تركيا الحرب في ليبيا ليس لمصلحة الشعب، بل لمصلحة نظام حكم الرجل الواحد، والأموال التي تنفق على العصابات أموال منهوبة من أرزاقنا".