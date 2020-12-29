شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الوفيات جرّاء حوادث الطيران في 2020 والان نبدء بالتفاصيل
وأفاد مركز تقييم بيانات تحطم الطائرات النفاثة في هامبورج أن 318 شخصا لاقوا حتفهم بشكل إجمالي في حوادث طيران تجاري خلال عام 2020، بزيادة قدرها 25 وفاة عن عام .2019
يأتي هذا بالرغم من تراجع عدد الحوادث المميتة التي تشمل طائرات من 27 حادثا في 2019 إلى تسعة فقط في 2020 .
وترجع الزيادة في عدد الوفيات للعام الجاري إلى أن معظم تلك الوفيات أو 86% تعود إلى حادثين، هما إسقاط طائرة ركاب أوكرانية في إيران في يناير وتحطم طائرة تجارية باكستانية في كاراتشي خلال مايو.
وتوفي 176 شخصا في حادث الطائرة الأوكرانية بإيران، بينما توفي 97 شخصا كانوا على متن طائرة كاراتشي.
ويقدر اتحاد الصناعة الدولي أن نشاط الطيران قد انخفض بنسبة تصل إلى 70% على مدار عام 2020 بأكمله في بعض المناطق.
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