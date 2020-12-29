شكرا لقرائتكم خبر عن في أعلى معدّل لها في اليوم الواحد .. كوريا الجنوبية تسجّل 40 حالة وفاة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء تسجيل 40 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في أعلى معدل يومي للوفيات منذ بدء الجائحة. وذكرت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية إنها سجلت 1046 حالة إصابة جديدة خلال اليوم السابق، مما يرفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 58725 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 859 حالة وفاة. وكان العدد اليومي للإصابات أقل من الألف خلال اليومين الماضيين ، وذلك لإجراء عدد أقل من الاختبارات خلال عطلة نهاية الأسبوع على ما يبدو، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

كانت هذه تفاصيل خبر في أعلى معدّل لها في اليوم الواحد .. كوريا الجنوبية تسجّل 40 حالة وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.