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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جرائم الرئيس التركي.. انتحار 4801 من المواطنين الأتراك منذ 2015 بسبب الفقر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
طالب نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان، بحزب الشعب الجمهورى، جوليزار بيتشير كاراجا، بفتح تحقيق بالبرلمان التركى، بشأن تزايد حالات انتحار الشباب فى مدينة ديار بكر، ذات الأغلبية الكردية، وفى تركيا كلها.
وأوضح أن سبب حالات الانتحار ارتفاع معدل البطالة، وضبابية مستقبلهم، وانعدام ثقتهم فى حكومتهم، وأكد أن 25 % من حالات انتحار الشباب حدثت بين سن (15- 24)، وحمل الدولة مسؤولية ذلك، وفقًا لموقع «تى 24» التركي.
ولفت إلى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع حدوث حالات انتحار جديدة، فوفقًا لمعهد الإحصاء التركى، أكثر من 1300 شخص انتحروا فى تركيا بسبب الفقر، منذ عام 2015.
وبلغ إجمالى عدد حالات الانتحار بسبب الفقر منذ عام 2002 (أى منذ تولى حزب العدالة والتنمية السلطة) 4801 شخص على الأقل.
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