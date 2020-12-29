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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - النواب الأمريكي يتجاوز فيتو ترامب ويقر ميزانية الدفاع 2021
الثلاثاء 29 ديسمبر 2020
الخليج 365
صوت مجلس النواب الأمريكي بغرفتيه، اليوم الثلاثاء، لصالح تجاوز فيتو الرئيس دونالد ترامب، وإقرار ميزانية الدفاع للعام المقبل 2021.
وتبلغ قيمة ميزانية الدفاع الأمريكية لعام 2021، والتي وافق عليها كلا الحزبين، نحو 740 مليار دولار، تشمل رواتب الجنود وتحديث معدات الجيش.
وكان ترامب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نفذ تهديده الأربعاء الماضين بتعطيل مشروع قانون ترخيص الدفاع الوطني الذي يحدد ميزانية الإنفاق العسكري.
صوت مجلس النواب الأمريكي بغرفتيه، اليوم الثلاثاء، لصالح تجاوز فيتو الرئيس دونالد ترامب، وإقرار ميزانية الدفاع للعام المقبل 2021.
وتبلغ قيمة ميزانية الدفاع الأمريكية لعام 2021، والتي وافق عليها كلا الحزبين، نحو 740 مليار دولار، تشمل رواتب الجنود وتحديث معدات الجيش.
وكان ترامب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نفذ تهديده الأربعاء الماضين بتعطيل مشروع قانون ترخيص الدفاع الوطني الذي يحدد ميزانية الإنفاق العسكري.
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