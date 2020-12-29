شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: موظفو ترمب في البنتاغون يعرقلون انتقال السلطة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أن الموظفين الذين عينهم دونالد ترمب في البنتاغون يعرقلون عملية انتقال السلطة، محذرا من أن الولايات المتحدة قد تواجه مخاطر أمنية جراء ذلك.

وبعد تلقيه مع نائبته كامالا هاريس إحاطة حول الأمن القومي من طاقمه المكلف بترتيب الانتقال، قال بايدن إن الموظفين الإداريين في البنتاغون وكذلك مكتب الادارة والميزانية يضعون «عوائق».

وأضاف «حاليا لا نحصل على كل المعلومات التي نحتاجها من الإدارة المنتهية ولايتها حول نقاط رئيسية متعلقة بالأمن القومي».

ووصف الأمر بأنه «من وجهة نظري هذا لا يقل عن انعدام المسؤولية».

وقال بايدن إنه يسعى للحصول على «صورة كاملة» من قبل الإدارة المنتهية ولايتها حول تمركز الجنود الأمريكيين حول العالم. وأضاف «نحتاج إلى رؤية كاملة للتخطيط للميزانية الذي يجري العمل عليه في وزارة الدفاع والوكالات الأخرى من أجل تجنب أي إرباك أو استغلال من قبل خصومنا للحاق بنا».