كمال كيليتشدار أوغلو يهاجم أردوغان: نظام منحرف وجاهل

هاجم رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واصفًا إياه بـ«المنحرف» و«الجاهل»، الذي يخاف من المعارضة بخاصة حزب الشعب الجمهوري.

ووجه كيليتشدار أوغلو، حديثه إلى الرئيس التركي قائلا: "هل أنا المنحرف أم أنت؟ لقد تحدث أردوغان وكأنه زعيم المعارضة وليس زعيم الحزب الحاكم، وقد بدأ مجددا استهداف حزب الشعب الجمهوري بتصريحاته، إنه يخشى الحزب، كونه يمس كل شريحة من شرائح المجتمع، ويتعامل مع مشاكل كل فئات المجتمع، كما ينتج حزبنا أفضل الحلول لتلك المشاكل"، حسبما نشر موقع تركيا الآن.

وهاجم زعيم المعارضة، حكومة حزب العدالة والتنمية والسياسات الضريبية الباهظة التي فرضتها على الشعب، خلال مشاركته في الاجتماع المائة لمجلس إدارة وحدة التعليم الداخلية بالحزب، عن طريقة تقنية فيديوكونفرانس.

وقال كيليتشدار أوغلو :"نظام العدالة والتنمية يفرض علينا الضرائب حتى عند شراء حفاضات للأطفال، لكنه لا يفرض سوى 5 قروش ضرائب على تجار المخدرات الذين يجلبون لتركيا أموال تجارتهم المشبوهة، ولكني عندما أقول خذوا منهم ضرائب، يقولون يا لك من منحرف ومتمرد".

وبيّن زعيم حزب الشعب الجمهوري، مساوئ القانون الجديد الذي سنه أردوغان، لفرض ضرائب ومصادرة أموال المهتمين في قضايا غسيل الأموال، قائلا :"لقد رأيت أشخاص جهلاء كثيرون لكني لم أر قط مثل هذا الشص الجاهل، هاجمتنا وقلت لنا ستتلقون ضريبة من تاجر المخدرات وتاجر الأعضاء، لكنكم لن تقوموا بغسل الأموال، بل ستفرضون ضرائب على الذين يحتالون على الدولة بالمال".