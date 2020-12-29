إصابة طفلتين شقيقتين بقصف حوثي على حي سكني في تعز

الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

أصيبت طفلتان شقيقتان، باصابات بليغة في قصف شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية، مساء الإثنين، على حي سكني بمدينة تعز، جنوبي غرب اليمن.



وأفادت مصادر محلية، أن ميليشيات الحوثي قصفت بعدد من قذائف الهاون والمدفعية حي المطار القديم، غرب مدينة تعز، ما أسفر عن إصابة طفلتين بجروح بليغة وتضرر عدد من المباني السكنية.

وأوضحت أن الطفلتين، هما: رينا منور غانم الحمادي (١٥ سنة) وأصيبت في عنقها، ورغد منور غانم الحمادي (١٢ سنة) وأصيبت في كتفها.

كما أدى القصف إلى تضرر مبان سكنية في الحي الذي يتعرض باستمرار لعمليات قصف ممنهجة من قبل الميليشيات الحوثية.

وأكد مركز تعز الحقوقي، سقوط قذيفة هاوزر أطلقتها ميليشيا الحوثي على حي المطار القديم المكتظ بالسكان غرب مدينة تعز، ما أدى إلى سقوط ضحايا في أوساط المدنيين وتضرر عدة منازل بالحي.

وبحسب فريق الرصد في مركز تعز الحقوقي الذي وثق الحادثة فقد اسفرت القذيفة عن إصابة طفلتين بجروح خطرة، وهما: رينا ورغد منور الحمادي.

وتستهدف ميليشيا الحوثي، الأحياء السكنية في مدينة تعز، بشكل مستمر، مخلفة عشرات الضحايا في صفوف المدنيين، غالبيتهم من النساء والأطفال.