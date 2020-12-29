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جوتريش يدعو إلى "عام المداواة" في 2021

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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى أن يكون عام 2021 "عاما للمداواة" وذلك في رسالته بمناسبة العام الجديد يوم الاثنين.

وقال جوتيريش في رسالة بالفيديو إن "تغير المناخ وجائحة كوفيد 19- هما أزمتان لا يمكن معالجتهما إلا من قبل الجميع معا - كجزء من الانتقال إلى مستقبل شامل ومستدام".

وأضاف أن أهم أهداف الأمم المتحدة للعام المقبل هو بناء تحالف عالمي من أجل حياد الكربون مع الوصول لانبعاثات صفرية بحلول عام 2050 .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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