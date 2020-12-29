شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو السنباطى: مجلس النواب 2021 متجانس وبه رؤى وأفكار.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب عمرو السنباطى، إن مجلس النواب 2021 شهد منافسة قوية، وكان المواطنين حريصون على اختيار ممثليهم تحت القبة، نافيا فكرة وجود مال سياسى، مؤكدا أن الموطن كان حريص على اختيار الشخصية التى يرى أنها قادرة على التعبير عنه تحت القبة والتى تكون همزة الوصل بينه وبين السلطة التنفيذية.

وأضاف السنباطى، أن برلمان 2021 تضم تعددية حزبية، وهو برلمان متجانس به العديد من الرؤى والأفكار، وسيكون هناك مناقشات ثرية لكافة الموضوعات، مما ينعكس على مصلحة المواطنين، خاصة وأن مناقشة مشروعات القوانين يستوجب أن يكون هناك أكثر من رأى على أن يكون الهدف فى النهاية المصلحة العامة للوطن والمواطن فى آن واحد، وهذا ما سيفعله البرلمان المقبل من خلال تعددية حزبية حقيقية.

لفت إلى أنه يرغب فى الانضمام للجنة الشباب والرياضة والخطة والموازنة، مشددا على ضرورة تفعيل قانون المحليات، وما لهذا القانون من أهمية كبرى، خاصة وان هناك جزء كبير من المشاكل اليومية يتوقف على المحليات، ولهذا فإن قانون المحليات من أهم وأبرز التشريعات المرتقب خروجها للنور خلال الفترة المقبلة، وان ملف الشباب من أهم وأبرز الملفات التى سيلقى الضوء عليها خلال عمله بالفصل التشريعى الثانى.