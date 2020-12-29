شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية: 1,046 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 58,7 ألف والان نبدء بالتفاصيل

سجلت كوريا الجنوبية 1,046 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم أمس مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 58,725. وأبلغ المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية عن تسجيل 40 وفاة جديدة من الفيروس كأعلى رقم قياسي في تاريخ كورونا في كوريا ليبلغ إجمالي الوفيات 859 وفاة.

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