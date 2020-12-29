شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 27 إصابة جديدة بكوفيد-19 والان نبدء بالتفاصيل
وأضافت اللجنة في نشرتها الإلكترونية اليومية أن 12 من بين الإصابات الجديدة واردة من الخارج. وحالات العدوى المحلية، وعددها 15 حالة، كانت في إقليم لياونينغ بشمال شرق البلاد والعاصمة بكين.
وذكرت أنها رصدت ثماني إصابات خالية من الأعراض، هبوطا من 20 إصابة مماثلة في اليوم السابق. ولا تعتبر الصين مثل هذه الإصابات مؤكدة.
ويصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في الصين إلى 87003 بينما يظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.
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