شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا مصر.. 61 وفاة جديدة و1359 إصابة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم أن 421 متعافيًا من فيروس كورونا خرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 110436 حالة.
وأشار الدكتور خالد مجاهد إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في مصر حتى اليوم هو 133900 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 7466 حالة وفاة.
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