شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 جنود فرنسيين في مالي بعبوة ناسفة والان نبدء بالتفاصيل
وقالت الرئاسة في بيان إن الرئيس إيمانويل ماكرون أكد تصميم بلاده على مواصلة حربها ضد الإرهاب، معربًا عن تعاطفه مع أقرباء الجنود الضحايا مؤكدا ثقته الكاملة بشجاعة الجنود الفرنسيين المنتشرين في منطقة الساحل الأفريقي.
وبذلك يرتفع عدد الجنود الفرنسيين الذين قتلوا في مالي إلى 47 جنديا منذ يناير 2013.
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