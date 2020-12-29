ألمانيا تتجه لتمديد الإغلاق الكامل لمواجهة "كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رجح مسؤولون ألمان، مساء الإثنين، تمديد الإغلاق الكامل في البلاد لما بعد 10 يناير المقبل، في ظل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وفي تصريحات تلفزيونية، قال رئيس ديوان المستشارية هيلج براون: "عندما يجتمع حكام الولايات وممثلي الحكومة في 5 يناير المقبل، لن نكون قادرين على تقييم الوضع الوبائي بدقة".



وتابع: "بالتالي، سيتعين علينا تمديد الإغلاق الكامل" للمطاعم والكافيهات والحانات والمؤسسات الترفيهية والثقافية، وكذلك "تمديد الحظر المفروض على التجمعات وقيود الخروج للشوارع".

فيما قالت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية، أولريك ديمر، في تصريحات صحفية: "يجب التعاطي مع أرقام الإصابات الحالية بحذر شديد لأنها لا تشمل حصيلة فترة أعياد الميلاد".

وتابعت: "يظهر الوضع في المستشفيات صعوبة الظروف التي نمر بها".

أما رئيس وزراء ولاية سارلاند الواقعة جنوبي البلاد، تولبياس هانز، فقال إنه "يجب تمديد الإغلاق خلال اجتماعنا القادم"، متابعا "بحلول منتصف يناير، يمكننا تقييم تأثير العطلة على معدل الإصابات".

بدوره، قال رئيس وزراء ولاية تورينجيا، بودو راميلو، إنه يجب تمديد الاغلاق الحالي إلى ما بعد 10 يناير.

وتابع في تصريحات صحفية "لا يوجد أي مؤشرات على تخفيف قيود الإغلاق خلال اجتماع حكام الولايات والحكومة في 5 يناير المقبل".

وفي منتصف ديسمبر الماضي، فرضت السلطات الألمانية اغلاقا شاملا لكل المتاجر، باستثناء متاجر المواد الأساسية، والمؤسسات الثقافية والترفيهية، وفرضت قيود صارمة على التجمعات والخروج إلى الشوارع، على أن تنتهي في 10 يناير المقبل.

وفي وقت سابق أمس الإثنين، أعلن معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض في ألمانيا، أن مكاتب الصحة في البلاد سجلت 348 حالة وفاة جديدة في غضون 24 ساعة ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 30 ألفا و126 حالة.

كما أعلن المعهد أن مكاتب الصحة سجلت 10976 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.