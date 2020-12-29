شكرا لقرائتكم إرهاب الإليزيه: مقتل 3 جنود فرنسيين بعملية في مالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت الرئاسة الفرنسية مقتل ثلاثة جنود فرنسيين الاثنين في مالي إثر انفجار عبوة ناسفة بمركبتهم في منطقة هومبوري في شمال البلاد. وبذلك يرتفع إلى 47 عدد الجنود الفرنسيين الذين قتلوا في مالي منذ تدخل فرنسا عسكريا للمرة الأولى في كانون الثاني/يناير 2013 للمساعدة على طرد جماعات محلية ومتشددة اجتاحوا أجزاء من هذه الدولة الواقعة في منطقة الساحل في غرب إفريقيا.

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