الأكاديمية الوطنية للتدريب توقع بروتوكول تعاون مع محافظة كفر الشيخ "صور"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد ديوان عام محافظة كفر الشيخ توقيع بروتوكول تعاون ثلاثى بين وزارة التنمية المحلية، ومحافظة كفر الشيخ والأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة التنمية المحلية.

وقعت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بروتوكول تعاون ثلاثى ما بين وزارة التنمية المحلية، ومحافظة كفر الشيخ، والأكاديمية؛ بهدف إعداد وتأهيل وتدريب القيادات والكوادر البشرية اللازمة لإدارة الوحدات المحلية ومتابعة أداء مهامها.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف وافى السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إسلام طه، معاون محافظ كفر الشيخ، وكريم السماحى، مدير إدارة التدريب، وجاء

البروتوكول تأكيدًا لدور الأكاديمية الوطنية للتدريب فى تأهيل وتطوير العنصر البشرى وتمكين الشباب وصناعة قادة المستقبل، إلى جانب حرص محافظة كفر الشيخ على النهوض بقدرات العاملين بديوانها العام وموظفى المحليات التابعة لها وأيضًا شباب المحافظة.

وتركزت أوجه التعاون على تقديم الأكاديمية الدورات التدريبية اللازمة فى المجالات المختلفة وفقًا للاحتياجات المتفق عليها، وأيضًا تنفيذ برامج سياحية وثقافية بالمحافظة لمتدربى وخريجى الأكاديمية، بالإضافة إلى التعاون المتبادل فى تنظيم وعقد الأنشطة المشتركة والفعاليات والمؤتمرات إلى جانب المحاضرات والتدريبات والزيارات الميدانية.

وفى ختام توقيع البروتوكول، أهدت للدكتورة رشا راغب، درع الأكاديمية الوطنية للواء جمال نورالدين؛ تقديرًا لمجهوداته للنهوض بموظفى المحافظة والعمل على تطويرهم وتنمية المحافظة، كمت أهدى اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ درع المحافظة، لمديرية الأكاديمية للتدريب.

وأكدت الدكتورة رشا راغب عن سعادتها بالتواجد بديوان عام محافظة كفر الشيخ ؛ لتوقيع البروتوكول الثلاثي؛ بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ومحافظة كفر الشيخ ووزارة التنمية المحلى، إيمانا بدور التدريب وتأهيل الكوادر العاملة بدواوين عام المحافظات بوجه عام، مشيرة إلى أن محافظة كفر الشيخ من المحافظات السباقة لإدراكها قيمة وأهمية العامل البشرى، والكوادر البشرية، تماشيا مع السياسة العامة للدولة، باعتبار الإنسان أهم مكون اعتنت الدولة المصرية به، مشيرة إلى أن التعليم والتدريب وتمكين العامل البشرى لأداء وظيفة بصورة أفضل، أحد أهم ركائز التنمية وعوامل النجاح التى ترتكز إليها لإقامة المشروعات القومية العملاقة المختلفة المناحى المتعددة فى كافة المجالات مشيرة إلى إقامة الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع المحافظة لعدة برامج تدريبية لموظفى المحافظة بالأكاديمية كالمسئول الحكومى المحترف لـ400 متدرب وبرنامج ديوانى كفء، لـ20 متدرب مؤكدة أنه يتم حاليًا العمل على تصميم خطة لتطوير وإعادة هيكلة مركز التدريب التابع لمحافظة كفر الشيخ.

كما أعربت راغب عن سعادتها بإشادة اللواء جمال نور الدين،ـ محافظ كفر الشيخ بالمتدربين ومستواهم، وأوضحت أن اختيارهم بالمبادرة لم يكن بعملية سهلة، بل قاموا بانتقائهم بدقة وحرص، مشيرةً إلى دورهم الأساسى فى عملية تنمية وتطوير الدولة وجاء ذلك خلال لقاءها بمتدربى المبادرة القومية "المسئول الحكومى المحترف".

وعبر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن امتنانه لزيارة المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب للمحافظة؛ مُضيفًا أنه يعتبر الأكاديمية صرح للتدريب لدورها فى التغيير من مقومات الموظف والعمل بالكامل؛ وهذا فى إطار الشراكة الحالية ما بين وزارتى التنمية المحلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأكاديمية الوطنية والمحافظة.

وأشاد اللواء جمال نور الدين بمتدربى برنامج "ديوانى كفء" بعد تدريبهم بالأكاديمية خلال الفترة الماضية، ومتدربى دفعة الفريق محمد العصار من "البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة" أثناء تواجدهم بالتدريب الميدانى الذى نُفذ بالمحافظة فى شهر أكتوبر الماضى، مشدداً على ضرورة الاستفادة من التدريب المُقدم بالمبادرة والعمل على تطبيقه فى أماكن عملهم المختلفة؛ وذلك باعتبارهم سفراء عن المحافظة والأكاديمية ووزارة التنمية المحلية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه اعمال التدريب الجارية يعتبرها تدريب وتغيير، لأن التدريب أدى لتغيير أداء الموظف والعمل بالكامل فى إطار التعاون بين وزارة التنمية وزارة الاتصالات والأكاديمية والمحافظة مستهدفين تخريج كوادر من الموظفين بعد تدريبهم فى إطارين "ديوانى كفئ وموظف حكومى محترف، مشيراً إلى أن الدولة انتهجت فى الفترة الأخيرة، المراكز التكنولوجية للقضاء على العقبات فى الخدمات المقدمة للمواطنين كما أشار الرئيس عبدالفتاح السيسى لتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، فكان لابد من تدريب العنصر البشرى، ليشمل التدريب كيفية التعامل مع المواطنين، والقواعد الفنية لطريقة عمله، وتقديم الخدمات بصورة سلسلة، مؤكداً أن للمحافظة مركز تدريب محلى نستهدف عدد كبير من الموظفين لخلق جيل يدرب آخرين، لنشر قواعد التطوير الإدارى للموظف مما يؤدى لتطوير أداء كل الموظفين خلال السنتين القادمتين.

كما أعرب عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، عن سعادته بتشريف الدكتورة رشا راغب لمحافظة كفرالشيخ والاداء المتميز الذى تقوم به الأكاديمية فى رفع كفاءة الجهاز الإدارى بالدولة معبراً أن الأكاديمية الوطنية للتدريب هى صرح كبير وُلد عظيماً واكد على أهمية استفادة متدربى برنامج المسئول الحكومى المحترف من كم المهارات والمعارف التى يتلقونها من الاكاديمية، مؤكداً أن الهدف الرئيسى من التدريب هو التغيير للأفضل ورفع مستوى الوعى لدى المتدربين مما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى برفع جودة الحياة للمواطنين.

وعقب تفقد محافظ كفر الشيخ ونائبه ومدير الأكاديمية للتدريب، لموقع تدريب 400 موظف، الالتقاء بهم، تفقدوا متحف كفر الشيخ؛ للتعرف على تاريخ المحافظة وما تحويه من آثار، ويتكون المتحف من 3 قاعات عرض رئيسية تعرض قطع أثرية من نتاج حفائر منطقة تل الفراعين الأثرية وبعض المناطق الأثرية الأخرى من المحافظة.



الأكاديمية الوطنية للتدريب توقع بروتوكول تعاون مع محافظة كفر الشيخ (2)



الأكاديمية الوطنية للتدريب توقع بروتوكول تعاون مع محافظة كفر الشيخ (3)



الأكاديمية الوطنية للتدريب توقع بروتوكول تعاون مع محافظة كفر الشيخ (4)



الأكاديمية الوطنية للتدريب توقع بروتوكول تعاون مع محافظة كفر الشيخ (5)