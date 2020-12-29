أقل استهلاكًا للمياه.. مدير "المحاصيل الحقلية" يكشف تفاصيل هجين 3 أصناف قمح جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور علاء خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، إن وزارة الزراعة نجحت في استنباط هجين صنفَين جديدَي من القمح؛ هما: "مصر 3" و"سخا 95"، صنفَي قمح لرغيف الخبز، بينما يأتي صنف "بني سويف 7" "قمح المكرونة"؛ مما يعزز فرص الوصول إلى الاكتفاء الذاتي ضمن خطة الدولة المصرية للتوسع في المحاصيل الاستراتيجية.

وأضاف خليل، في تصريح خاص أدلى به إلى "الخليج 365"، اليوم الإثنين، أن الأصناف الجديدة يبلغ عدد إنتاجها 30 إردبًا للفدان الواحد بفارق 5 إردبات على الأقل عن باقي الأصناف القديمة، مشيرًا إلى أن الوصول إلى الاكتفاء الذاتي يحتاج إلى الخبز المدعم من 9 إلى 10 ملايين طن؛ وهو ما نصل إليه.

وأشار مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية إلى أن تلك الأصناف تتميز بالإنتاجية العالية، وأقل استهلاكًا للمياه، وملائمة للأجواء المصرية، ومقاومة للأمراض؛ خصوصًا التغيرات المناخية، لافتًا إلى أن التغيرات المناخية تؤثر سلبًا على المحاصيل الزراعية.

وتابع خليل بأن المعهد لديه 15 صنف قمح خبز، و6 أصناف لقمح المكرونة، مؤكدًا أهمية تنويع الأصناف في ظل دخول القمح في العديد من الصناعات الغذائية.

جدير بالذكر أن وزارة الزراعة قررت زيادة المساحات المنزرعة من محصول القمح هذا الموسم، بلغت 3 ملايين ونصف المليون، بفارق نصف مليون تقريبًا عن العام الماضي.​