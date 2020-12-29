بايدن: سنعيد بناء سياستنا الخارجية ووكالات الأمن القومي أصبحت جوفاء بعهد ترامب

قال الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن إنه سيعيد بناء السياسة الخارجية للولايات المتحدة، مؤكداً أن هذه الأولوية من أكثر التحديات التي ستواجهها إدارته من أجل استعادة ثقة العالم.



وفي كلمة له بمدينة ويلمنغتون شرقي الولايات المتحدة بعد لقائه فريق الخبراء في ملفي السياسة الخارجية والأمن القومي اليوم الاثنين، اشتكى بايدن مجدداً من عدم حصول فريقه الانتقالي على كل المعلومات التي يحتاجها من إدارة سلفه المنتهية ولايته دونالد ترامب.



وقال بايدن "نحن لا نحصل على كل المعلومات التي نحتاجها من الإدارة الحالية بما في ذلك البنتاغون".



وأشار في الوقت نفسه إلى أن العديد من وكالات الأمن القومي في البلاد أصابها ضرر كبير خلال حكم إدارة ترامب وباتت "جوفاء"، ولفت إلى ضرورة تحديث منظومة الدفاع لمواجهة التحديات.



وقال "سنعيد بناء سياستنا الخارجية وهذا من أصعب التحديات التي ستواجهها الإدارة المقبلة"، ورأى أن الولايات المتحدة لا يمكنها حل المشاكل لوحدها خصوصا في ما يتعلق بالتغيرات المناخية.



وتطرق الرئيس الأميركي المنتخب إلى الهجمات السيبرانية الأخيرة التي تعرضت لها مؤسسات كبرى في البلاد مؤخرا، وقال "يجب أن نعمل على أساس الحزبين لحماية الشعب الأميركي من الهجمات السيبرانية الخبيثة".



وأكد دعم إدارته لحقوق الإنسان، واستدرك "نحن بحاجة لاستعادة ثقة العالم الذي وجد طريقا للعمل دوننا".



وأشار إلى أن فريقه يعمل في ظروف صعبة في ظل جائحة كورونا.



المصدر: وكالات