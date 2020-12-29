شكرا لقرائتكم خبر عن شركات الأدوية تخفض أسعارها للنصف لصالح التأمين الصحي بالصين والان نبدء بالتفاصيل
وقالت الوكالة الوطنية للأمن الصحي الصينية إنه تم ضم حوالي 119 دواء إلى أحدث قوائم الأدوية الأساسية للخاضعين لمنظومة التأمين الصحي الحكومية بعد خفض كبير في أسعار توريد هذه الأدوية.
وكانت هذه الأدوية ضمن قائمة تضم 162 دواء تفاوضت الوكالة بشأن أسعارها مع الشركات المنتجة في وقت سابق من العام الحالي. وبعد المفاوضات تم خفض الأسعار بنسبة 5ر1% تقريبا.
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